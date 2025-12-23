Ankara'da 1 kişinin öldüğü yangını çıkardığı öne sürülen sanık: Kendileri yakmıştır

ANKARA'da yanında kaldığı Adem E.'nin evini ateşe verip 1 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen Mustafa Yılmaz suçlamaları reddederek, "Suçsuzum, evi yakmadım. Gönül, Yeliz ve Adem yapmıştır" dedi.

Mustafa Yılmaz, geçen yıl 26 Eylül'de kısa süre önce tanıştığı Adem E. ve arkadaşları ile Mamak ilçesindeki müstakil evde buluştu. 5 kişi alkol aldıkları sırada, Mustafa Yılmaz'ın cezaevinden çıktığını ve aranma kaydı olduğunu öğrenen Adem E. ve arkadaşları, Yılmaz'ı evden kovdu. Sinirlenen Mustafa Yılmaz, evin girişindeki koltuğu ateşe verip kaçtı. Çıkan yangında evde bulunan İzzet Eşgi, Adem E., Gönül T. ve Yeliz Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İzzet Eşgi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Mustafa Yılmaz, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında 'Canavarca hisle veya yangın çıkararak kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 76 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Yılmaz salonda hazır bulundu. Adem E. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Adem E., sanığı önceden tanımadığını belirterek, "Bir arkadaşım vasıtasıyla kalacak yere ihtiyacı olduğu için evimde kalmasına izin verdim. Olaydan 1-2 gün önce firari olduğunu öğrendim ve evden ayrılmasını istedim. Olay günü eve geldiğimde İzzet, Mustafa ve 2 kadın vardı; kapının önünde mangal yakıyorlardı. 'Beni rezil mi edeceksiniz, burası pavyon değil' dedim. Mustafa'ya firari olduğunu söyleyip, gitmesini istedim. Tepki gösterdi, bıçak çekti. Ben de evdeki tüfeği alıp çıkmasını söyledim. Yaklaşık 20-25 dakika sonra giriş kapısı tarafında yoğun alevle yangın başladı. Kanepeleri evin girişine dayayıp yakmış. Giderken 'Bunu yanınıza bırakmam' demişti. Kasıtlı olarak yaktığını düşünüyorum, benzin döküp tutuşturmuştur" dedi.

Sanık Mustafa Yılmaz ise savunmasında, "Adem'e bıçak çekmedim, o bana tüfek gösterip evden kovdu. Beyanlarını kabul etmiyorum. Suçsuzum, evi yakmadım. Gönül, Yeliz ve Adem yapmıştır. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, keşif sonucunun beklenmesine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 26 Şubat'a ertelendi.