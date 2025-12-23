Haberler

Ankara'da 1 kişinin öldüğü yangını çıkardığı öne sürülen sanık: Kendileri yakmıştır

Ankara'da 1 kişinin öldüğü yangını çıkardığı öne sürülen sanık: Kendileri yakmıştır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Yılmaz, yanında kaldığı Adem E.'nin evini ateşe vermekle suçlanıyor. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yılmaz suçlamaları reddederek, başka kişilerin evi yaktığını iddia etti. Dava devam ediyor.

ANKARA'da yanında kaldığı Adem E.'nin evini ateşe verip 1 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen Mustafa Yılmaz suçlamaları reddederek, "Suçsuzum, evi yakmadım. Gönül, Yeliz ve Adem yapmıştır" dedi.

Mustafa Yılmaz, geçen yıl 26 Eylül'de kısa süre önce tanıştığı Adem E. ve arkadaşları ile Mamak ilçesindeki müstakil evde buluştu. 5 kişi alkol aldıkları sırada, Mustafa Yılmaz'ın cezaevinden çıktığını ve aranma kaydı olduğunu öğrenen Adem E. ve arkadaşları, Yılmaz'ı evden kovdu. Sinirlenen Mustafa Yılmaz, evin girişindeki koltuğu ateşe verip kaçtı. Çıkan yangında evde bulunan İzzet Eşgi, Adem E., Gönül T. ve Yeliz Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İzzet Eşgi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Mustafa Yılmaz, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında 'Canavarca hisle veya yangın çıkararak kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 76 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Yılmaz salonda hazır bulundu. Adem E. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Adem E., sanığı önceden tanımadığını belirterek, "Bir arkadaşım vasıtasıyla kalacak yere ihtiyacı olduğu için evimde kalmasına izin verdim. Olaydan 1-2 gün önce firari olduğunu öğrendim ve evden ayrılmasını istedim. Olay günü eve geldiğimde İzzet, Mustafa ve 2 kadın vardı; kapının önünde mangal yakıyorlardı. 'Beni rezil mi edeceksiniz, burası pavyon değil' dedim. Mustafa'ya firari olduğunu söyleyip, gitmesini istedim. Tepki gösterdi, bıçak çekti. Ben de evdeki tüfeği alıp çıkmasını söyledim. Yaklaşık 20-25 dakika sonra giriş kapısı tarafında yoğun alevle yangın başladı. Kanepeleri evin girişine dayayıp yakmış. Giderken 'Bunu yanınıza bırakmam' demişti. Kasıtlı olarak yaktığını düşünüyorum, benzin döküp tutuşturmuştur" dedi.

Sanık Mustafa Yılmaz ise savunmasında, "Adem'e bıçak çekmedim, o bana tüfek gösterip evden kovdu. Beyanlarını kabul etmiyorum. Suçsuzum, evi yakmadım. Gönül, Yeliz ve Adem yapmıştır. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, keşif sonucunun beklenmesine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 26 Şubat'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

Ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Nereden nereye! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor

Bir zamanlar vazgeçilmezdi, şimdi gideceği gün bekleniyor
Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
title