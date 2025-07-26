Ankara'da Etkinlik Nedeniyle Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Başkentte bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle saat 12.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle yarın saat 12.00'den sonra ihtiyaç duyulması halinde, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Yaşam Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Malcolm X Caddesi, 32. Cadde, Adalet Sokak, 17. Sokak, 36. Sokak, 1480. Sokak, 2166 Sokak, 2170 Sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.