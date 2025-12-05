Haberler

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarın Ankara'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar saat 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Keçiören Metrosu AKM İstasyonu ile Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonu'nun giriş-çıkışları da kapatılacak.

Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'te Anadolu Meydanı'nda yapılacak etkinlik dolayısıyla saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Buna göre, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin Fuat Börekçi Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bazı metro istasyonlarının giriş-çıkışları kapatılacak

Öte yandan EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Valiliğinin kararı doğrultusunda, yarın gerçekleştirilecek miting nedeniyle Keçiören Metrosu AKM İstasyonu'nun tüm giriş-çıkışları ile asansörü, Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonunun tüm giriş-çıkışlarının, saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar yolcu kullanımına kapatılacağı belirtildi.

Vatandaşların toplu taşıma planlamalarını yaparken bu durumu dikkate almaları ve mümkün olduğunca alternatif istasyonları kullanmalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.