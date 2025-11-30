Ankara'da Eş Zamanlı Operasyon: 105 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da aranan 105 şüpheli yakalandı

ANKARA'da emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 200 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyonlarda 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Yağma' ve 'Yaralama' suçlarından aranan 105 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.