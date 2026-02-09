Başkentte Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla Epilepsi ve Yaşam Derneği ile "Epilepsililer İçin Teker Çevir" farkındalık etkinliği düzenledi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi, epilepsi hastalığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Epilepsi Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Epilepsi ve Yaşam Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Epilepsililer İçin Teker Çevir" etkinliğinde, tekerler dayanışma ve farkındalık için döndü.

Bisiklet, motosiklet ve Vosvos tutkunlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Birinci Meclis'ten başlayarak Anıtpark'ta seymenlerin gösterisiyle sona erdi.

"Epilepsi bir engel değil toplumdaki farkındalığın eksikliğidir"

Etkinlikte konuşan ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, epilepsinin doğru tedavi yaklaşımla yönetilebilen nörolojik bir hastalık olduğunu belirterek, "Bugün burada toplanmamızın temel amacı, spor etkinliğinin ötesinde toplumsal bir dayanışmadır. Burada attığımız her bir pedal 'sizleri önemsiyoruz' demektir. Epilepsi bir engel değil toplumdaki farkındalığın eksikliğidir." ifadelerini kullandı.

Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı Ebru Öztürk de epilepsililerin yaşadığı sorunları bir gün de olsa dile getirmek istediklerini ifade ederek, "Biz dünyada engel derecesi saptanamayan ve aynı zamanda işsizlikte birinci sırada olan hastalıkla uğraşıyoruz." dedi.

Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.