Ankara'da "Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi" protokolü imzalandı

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Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti veren kişilere yönelik "Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi" için işbirliği protokolü imzaladı.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti veren kişilere yönelik "Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi" için işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan tarafından imzalandı.

Eğitimlerde, bakım süreçlerinin insan onuruna yakışır şekilde yürütülmesi, aile bireylerinin refakat sürecinde desteklenmesi ve profesyonel hizmetlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Katılımcılar, hasta yaklaşımında temel prensipler, evde hasta bakımında dikkat edilmesi gerekenler, basınç ülserlerinin önlenmesi, mobilizasyon ve pozisyon verme gibi başlıklarda eğitim alacak.

Refakat, bilimsel temeller ile anlatılacak

İmza töreninde konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Kalkınma Ajansı ile çok sıkı diyaloglar ve işbirliği halinde çalıştıklarını belirterek, "Ankara'mız için çok kıymetli projeler üretiyoruz, geliştiriyoruz ve bunları sahada uygulamaya koyuyoruz." dedi.

Yaşlılıkla birlikte kronik hastalık yükünün artmasının, bireylerin başkalarına olan bağımlılığını da artırdığını aktaran Kurtcebe, "Kişinin, özellikle kendi işlerini tek başına yerine getiremediği, günlük aktivitelerini gerçekleştiremediği durumlarda mutlaka bir refakatçiye ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyaç, gerek hastanede gerekse evde veya bulunduğu diğer ortamlarda karşımıza çıkabiliyor." ifadesini kullandı.

Kurtcebe, aile bireylerinin bu rolü genellikle kendi imkanlarıyla üstlendiğini hatırlatarak, protokolle refakat hizmetinin artık belli bir müfredatla ve bilimsel temelde verileceğini söyledi.

50 kursiyere eğitim verilecek

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da 2-3 yıllık bir çalışmanın ardından 2024-2028 Ankara Bölge Planı'nı hazırladıklarını belirterek, planın istihdam odaklı hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Kalkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle yaşlılara yönelik çalışmalara da öncelik verdiklerini kaydetti.

Refakat eğitiminin İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütüleceğini anlatan Kalkan, "İlk etapta 50 kursiyeri eğitime alacağız daha sonra bu sayıyı artırıp farklı alanlarda da işbirliğimizi derinleştirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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