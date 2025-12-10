Haberler

İz Ankara El Sanatları ve Tasarım Merkezinde geleneksel teknikler modern tasarımlarla buluşuyor

Ankara Valiliği ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle kurulan İz Ankara El Sanatları ve Tasarım Merkezi, kentin kültürel mirasını yaşatmayı ve kadın emeğini güçlendirmeyi hedefliyor. Merkez, ziyaretçiler tarafından geleneksel zanaatlar hakkında bilgilerle tanıtıldı.

Ankara Valiliği ve Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğinde kurulan İz Ankara El Sanatları ve Tasarım Merkezi, şehrin kültürel mirasını yaşatarak geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Kadın emeğini güçlendirmeyi ve kültürel üretimi desteklemeyi misyon edinen merkezi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın eşi Tülay Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eşi Fatma Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eşi Ayşe Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın eşi Münire Yumaklı ile Ankara Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin ziyaret etti.

AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam ile Jülide Sarıeroğlu'nun da yer aldığı ziyarette katılımcılar merkezde, Ankara'ya iz bırakmış kadim zanaatları yansıtan eserleri tek tek inceledi, merkezin cam, dokuma, takı ve misafir sanatçılar atölyelerini gezerek sof dokuma, Beypazarı telkarisi, iğne oyası ve cam sanatı gibi çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
