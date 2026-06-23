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Başkentte EGO otobüsü ile ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Başkentte EGO otobüsü ile ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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Başkentte EGO otobüsünün ticari araçla çarpışıp yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başkentte EGO otobüsünün ticari araçla çarpışıp ardından yayaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyreden 06 BG 0864 plakalı ticari araç ile 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından EGO otobüsü yol kenarında bulunan ağaca ve yayaya çarpıp yoldan çıktı. İhbarla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EGO otobüsünde yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere sevk edilirken, otobüsün çarptığı yaya ise yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

EGO'dan açıklama

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saat 14.21'de gerçekleşen kazaya, 505 numaralı Sincan–Sıhhiye hattında hizmet veren EGO otobüsünün karıştığı bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk değerlendirmelere göre, seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ile ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir. EGO Genel Müdürlüğü olarak yürütülen tüm inceleme ve soruşturma süreçlerine gerekli destek sağlanmaktadır."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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