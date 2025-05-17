Ankara'da Eğlence Mekanında Trajik Olay: Kendini Vurdu

Ankara'da Eğlence Mekanında Trajik Olay: Kendini Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir eğlence mekanında M.Ç. adlı kişi, elindeki tabancayla önce çevresindekilere doğrultup, ardından kendini vurarak yaşamına son verdi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve mekanda panik yaşandı. Polis, inceleme başlattı.

ANKARA'da M.Ç. (36) adlı kişi, eğlence mekanında sahneye çıkıp, elindeki tabancayı önce çevresindekilere doğrulttu, sonra kendini vurup yaşamına son verdi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi. M.Ç., sürekli gittiği eğlence mekanında çalışan, daha önce tanıştığı kadın ile bilinmeyen nedenle tartıştı. M.Ç., daha sonra elindeki tabancayla sahneye çıktı. M.Ç, kendisine engel olmak için yaklaşan kadını önce itti, sonra da tekme attı. M.Ç., başka birisi elindeki silahı almaya ve engel olmaya çalıştığı sırada tabancayı başına dayayıp ateşledi. M.Ç hayatını kaybederken, mekanda da panik yaşandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti

Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.