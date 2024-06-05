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Ankara'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre yürüyüşü düzenlendi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre yürüyüşü organize edildi. Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri katıldı. Sevimli Arılar Anaokulu bahçesinde toplanan öğrenciler, Türk bayrakları ve çevre sorunlarına dikkat çeken yazıların yer aldığı dövizlerle Milli Egemenlik Parkı'na kadar yürüdü. İlçe protokolünün öğrencilere eşlik ettiği ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Etkinlik, parkta açılan geri dönüşüm sergisi ile tamamlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre yürüyüşü organize edildi.

Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri katıldı.

Sevimli Arılar Anaokulu bahçesinde toplanan öğrenciler, Türk bayrakları ve çevre sorunlarına dikkat çeken yazıların yer aldığı dövizlerle Milli Egemenlik Parkı'na kadar yürüdü.

İlçe protokolünün öğrencilere eşlik ettiği ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Etkinlik, parkta açılan geri dönüşüm sergisi ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çevre Günü Kahramankazan Ankara Güncel Haberler

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