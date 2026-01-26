Ankara'da trafikte drif atan 2 sürücü yakalandı

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte drift atan 2 sürücüyü yakaladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarma Ekiplerinin, Etimesgut'ta gerçekleştirdiği denetimde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift atan iki sürücünün yakaladığını açıkladı. Yakalanan sürücülere idari yaptırım uygulandığının belirtildiği açıklamada, ihlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren sürücünün ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği, diğer sürücünün ise ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi. Araçlardan birinin 2 ay süreyle trafikten men edildiği, iki sürücü hakkında da 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Haber: Ankara,