Ankara'da Dolu ve Sağanak Yağış Uyarısı

ANKARA'nın bazı bölgelerinde yağmur etkili olurken, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde yer yer dolu yağdı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak etkili oldu. Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde ise sağanakla birlikte dolu yağdı. Dolu, özellikle Beypazarı'nda ekili alanlarda zarar neden oldu. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VALİLİKTEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar şehrin kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların; kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Ankara Valiliği de sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

