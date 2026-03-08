Haberler

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Güncelleme:
Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

ANKARA'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kadını dolandıran şüpheliler yakalandı. Ele geçirilen yaklaşık 15 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadını, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan tespitlerde, şüphelilerin mağdur kadını korkutarak kilometrelerce uzaktaki kamerasız bir bölgeye çağırdığı ve yaklaşık 15 milyon lira değerindeki para ile ziynet eşyalarını elden teslim aldığı belirlendi. Ekipler, kimliğini tespit ettiği şüphelilerden birini kaldığı adreste gözaltına aldı. Şüphelinin mağdurdan aldığı parayı başka kişilere teslim edeceği belirlendi. Diğer şüpheliler de parayı almak için adrese geldiğinde suçüstü yakalandı. Operasyonda ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
