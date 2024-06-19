Ankara'da Dereye Giren 3 Kardeş Boğuldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, serinlemek için dereye giren 3 kardeş boğuldu.

Alınan bilgiye göre, piknik için Pazar Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu kardeşler Muhammed, Ali ve Ahmet Erzinga serinlemek amacıyla Kurtboğaz Barajı'na bağlanan Pazar Deresi'ne girdi.

Kardeşler bir süre sonra suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleriyle AFAD'ın dalgıçları sevk edildi.

Dalgıçlar derede yaptığı aramada 3 kardeşin cesedine ulaştı.

Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.