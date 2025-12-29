Haberler

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şüpheliler, 'terörizmin finansmanı' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamalarıyla yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 23 Aralık'ta gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, "terörizmin finansmanı" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, banka hesap hareketleri, sosyal medya paylaşımlarıyla, Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardımda bulundukları, örgüte maddi kaynak sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı