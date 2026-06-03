Başak Gürkan Arslan cinayeti sanıkları hakim karşısında

Ankara'da çocuğunun gözü önünde öldürülen Başak Gürkan Arslan cinayetine ilişkin tutuklanan sanıklar Barış ve babası Kudret Arslan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanmalarına başlandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış ve Kudret Arslan, taraf avukatları ile maktulün ailesi katıldı.

Mahkeme Başkanı tarafından iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanık Barış Arslan, eşiyle 2018'de evlendiklerini, son 3 yıldır sorunlar yaşadıklarını, karısının kendisini aldattığına dair şüpheleri olduğunu ileri sürdü.

Evdeki kamera kayıtlarının bir dönem kapandığını iddia eden Arslan, şunları söyledi:

"Eşimin telefonunda bazı konuşmalar gördüm. Cüzdanında 'Tarık eşinden ayrılacak, Tarık Başak'ı çok seviyor' yazılı bir not buldum. Başak'a sordum, 'Ben artık seni sevmiyorum.' dedi. Olaydan 10 gün önce evden ayrıldım. Her şeyi arkadaş gibi olduğum babamla paylaşırım. Babam bu süre zarfında yanımda olmak istedi. Olay günü öğlen ailenin yanına gittik. Amacımız, aileyle birlikte Başak'ın yanına gitmekti."

Barış Arslan, olay günü babasıyla maktulün tartıştığını, kendisinin de ayırmaya çalıştığını savundu.

Sanık Kudret Arslan da oğlunun evliliğindeki sorunları olaydan kısa süre önce öğrendiğini öne sürdü.

Gelininin kendisine hakaret ettiğini iddia eden Kudret Arslan, cinayet anına ilişkin şunları anlattı:

"Olaydan bir gün önce Didim'den Ankara'ya geldik. Başak beni görünce küfür etti ve ben çok sinirlendim. Başak'a yumruk attım, dışarı götürmeye çalıştım. Mutfağa girdim, elime rastgele bir bıçak aldım. Bir kere bıçak vurduğumu hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum, kendimi kaybetmişim. Eşimi de yakın zamanda kaybettim, psikolojim iyi değildi. Kapının önünde 'Sizi bir pislikten temizledim.' demedim, sadece 'Namusumu temizledim.' dedim. Çok pişmanım, oğlumun bir suçu yok, keşke beni tutsaydı. Başak'ın ailesinden çok özür diliyorum."

"Kızıma iftira atıyorlar"

Duruşmada söz alan maktulün annesi Makbule Gürkan, sanıkların kızına iftira attığını belirterek, aldatma iddialarını reddetti.

Kızının evliliği bitirmeye çalıştığını anlatan Gürkan, "Kızıma iftira atıyorlar, asla ihanet etmedi. Olay günü eve geldiler, bir protokol getirip, 'Bunu imzalayın, bana dükkanı verin.' dediler. Babası Kudret Arslan, iddia ettikleri aldatma meselesi yüzünden çok sinirliydi. 'Ben onun boynunu kopartırım, onu keseceğim, öldüreceğim, oğlumu nasıl aldatır.' diyordu. Ciddiye almadık. Bunlar cinayeti önceden planlamış." diye konuştu.

Maktulün babası Celal Gürkan ise eşinin beyanlarına katıldığını dile getirerek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Eylül 2025'te bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Başak Gürkan Arslan ile Barış Arslan'ın boşanma protokolünü konuşmak üzere Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'ndeki evde bir araya geldiği kaydedildi.

İddianamede, çiftin 5 yaşındaki çocuklarının bulunduğu eve, Barış Arslan ile babası Kudret Arslan'ın da gelmesiyle başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Olay sırasında Kudret Arslan'ın Başak Gürkan'ı yumruklayarak yere düşürdüğü aktarılan iddianamede, Barış Arslan'ın maktulü saçından sürükleyerek evin dışına çıkarmaya çalıştığı, Kudret Arslan'ın ise bu esnada elindeki bıçakla maktulün üzerine oturup birçok kez bıçakladığı ve kadının olay yerinde vefat ettiği bilgisine yer verildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilen iddianamede, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.