Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1, 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 6, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 19, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 32, 2 yıldan az hapis cezası bulunan 60 kişi yakalandı.

Yakalanan 118 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA