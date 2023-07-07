Ankara'da Cemevlerine Saldırı Davasında Tutuklu Sanığa 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

ANKARA'da 3 cemevine yönelik saldırıya ilişkin davada tutuklu yargılanan Ahmet Ozan Karaca, 'yaralama' ve 'ibadethanelere zarar verme' suçlarından toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi. Tutuksuz 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz 2022'de saldırı düzenlendi. Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, 1'i kesici aletle olmak üzere 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'yı Eskişehir'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.