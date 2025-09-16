Ankara'da C31K Platformuna Yönelik Soruşturma: 10 Tutuklama

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Telegram" ve "Discord" isimli sosyal iletişim uygulamalarında yer alan "C31K" platformuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 37 kişiden 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim uygulamalarında yer alan "C31K" platformuna yönelik geçtiğimiz hafta resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 10'u hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, "7545 sayılı Siber kanununa muhalefet, Atatürkün manevi hatırasına hakaret, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklama kararı verdi. Hakimlik, suça sürüklenen iki çocuk hakkında ev hapsi, 23 şüpheli hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.