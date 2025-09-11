Haberler

Ankara'da Bozuk Et ve Tavuk Ürünleri İle İlgili 3 İşletme Durduruldu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan denetimlerde bozuk et ve tavuk ürünleri tespit edilen 3 köfte üreticisinin faaliyeti geçici olarak durduruldu, 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 11 ton 250 kilogram gıda ürününe el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 3 köfte üreticisinde arama yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününde işlem yapıldı. Ürünlerden bir kısmı, numune alınmasının ardından imha edilirken, 2 şüpheli "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Söz konusu işletmelerin faaliyetleri Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
