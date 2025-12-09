Haberler

Eski sevgilisinin bıçakladığı Gülhan'ın arkadaşı: 2 yıldır kaçıyordu

Güncelleme:
Ankara'da Gülhan T., eski sevgilisi Mehmet S. tarafından bıçakla ağır yaralandı. 2 yıldır kendisinden kaçan Gülhan, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Arkadaşları, Mehmet S.'nin sürekli takip ettiğini ve uzaklaştırma kararlarına rağmen Gülhan'ı bulduğunu belirtiyor.

ANKARA'da, işe gitmek için evden çıktığında Mehmet S. (38) tarafından bıçakla ağır yaralanan Gülhan T. (30), yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Gülhan T.'nin ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, Gülhan'ın 2 yıldır Mehmet S.'den kaçtığını söyleyerek, "Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık, takip ediyormuş. En sonunda tek yakalamış. En ağız cezayı alsın" dedi.

Apart otelde çalışan Gülhan T., arkadaşıyla yaşadığı Keçiören ilçesindeki evden dün sabah işe gitmek için çıktığında, sokakta kendisini bekleyen Mehmet S. ile karşılaştı. Mehmet S., çıkan tartışmada Gülhan T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Gülhan T., ihbarla adrese çağrılan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, yoğun bakımda tedavi görüyor. Mehmet S. ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

'BİR CEZA BİLE VERİLMEDİ'

Gülhan T.'nin ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, Mehmet S.'nin 2 yıl önce 3 ay kadar birliktelik yaşadığı Gülhan'ın peşini bırakmadığını ileri sürdü. Gülhan'ın sürekli adres değiştirdiğini, uzaklaştırma kararı aldırdığını, ancak kurtulamadığını belirten Erdoğan, "En son benim yanıma geldi. Burayı da bulmuş. Dün işe gitmek için çıktığında gözünü, ağzını, kafasını, her yerini parçalamış. Bilinci kapalı yatıyor, duaya ihtiyaç var. Biz bittik. 2 senedir uğraşıyor. Kaç kez uzaklaştırmayı ihlal etti. 7 kez ihlal, bir ceza bile verilmedi" dedi.

Erdoğan, Gülhan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü, 8 kez kalbinin durduğunu anlatarak, "Umudu yok, yaşama umudu yok ama biz ümidi kesmiyoruz. 3 aylık bir ilişki yaşadılar altı üstü. 2 senedir bağlantısı kesilmedi. Uzaklaştırma aldı, 2 yıldır uzaklaştırmaları devam ediyor. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık. Sürekli takip ediyormuş. En sonunda tek yakalamış. Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez. Sabah pusuya yatmış. Orada bıçağı almış eline. Boynuna gelmiş. Çok çığlık atılmış ama saniyelik, dakikalık gitti. Her yeri kesik bir şekilde yatıyor. Düzelir mi çıkar mı bilmiyoruz. Rabb'imden umut kesilmez" diye konuştu.

'HEP TACİZ ETTİ'

Erdoğan, Gülhan'ın sürekli kaçtığını belirterek, "Sürekli taciz ediyordu. Batıkent'e taşındı, Batıkent'teki evini buldu. Mamak'a gitti, Mamak'takini buldu. Etlik'tekini buldu, benim burayı buldu. Her yeri buldu. Çorum'daki köydeki evlerini bulmuş, Gülhan daha köydeki ev adresini bilmezken o bulmuş. Hep taciz etti. En ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan emniyette sorgusu süren Mehmet S.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title