Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Hakan Çakır, H.C.Ç, Ş.Ç. ile E.D. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hakan Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen B.S.Z, C.Z, A.E.Z, U.K. ile T.Y.Z'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S.Z, T.Y.Z, C.Z. ve A.E.Z. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
