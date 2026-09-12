Haberler

Ankara'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kazaya tanık olan İlker Duman: "Bu caddede haftada 4-5 defa kaza oluyor. Biz burada canlı şahidiz. Buranın en büyük problemlerinden biri ne yazık ki ışık ya da kasis olmaması"

Ankara'nın Mamak ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Akşemsettin Mahallesi'nde Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak'ın kesişiminde, 37 AEU 275 plakalı beton mikseri ile 06 DDZ 448 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle beton mikserinin önünde bir süre sürüklenen otomobil, kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Haftada 4-5 kaza oluyor"

Kazaya şahit olan çevredeki işletme sahibi 38 yaşındaki İlker Duman, yaklaşık 12 yıldır bölgede yaşadığını söyledi.

Kaza sırasında iş yerinin önünde bulunduğunu anlatan Duman, kamyonun Doğukent Caddesi'nde ilerlediği sırada otomobilin 1090. Sokak kesişiminden geldiğini belirtti.

Kamyonun otomobile çarptıktan sonra aracı bir süre önünde sürüklediğini aktaran Duman, bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini vurguladı.

İlker Duman, "Bu caddede haftada 4-5 defa kaza oluyor. Biz burada canlı şahidiz. Buranın en büyük problemlerinden biri ne yazık ki ışık ya da kasis olmaması." dedi.

Kaynak: AA
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj kavga çıkardı

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi

"Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Bir daha izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman oldu
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış