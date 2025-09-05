Haberler

Ankara'da Belediye Otobüsünde Kavga

Ankara'da bir belediye otobüsünde, binme tartışması sonucu iki kişi arasında yumruklu kavga yaşandı. Olay, diğer yolcuların tepkisini çekti.

ANKARA'da belediye otobüsüne binmek için tartışan 2 kişinin araç içerisindeki yumruklu kavgası kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde 355 hat numaralı Zerdalitepe-Kızılay-Sıhhiye-Ulus güzergahında hizmet veren belediye otobüsünde meydana geldi. Çankaya ilçesindeki durakta otobüsü bekleyen 2 kişi arasında önce binme konusunda tartışma çıktı. Araca bindikten sonra da devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 kişi yumruklarla birbirine saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçtaki diğer yolcular olaya tepki gösterdi.

Haber: Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
