Haberler

1 kişinin öldüğü kazada belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı

1 kişinin öldüğü kazada belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı.

ANKARA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazada belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ö.K. tutuklandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ö.K. idaresindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan belediye otobüsü, Bulvar üzerindeki 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan'a çarptı. Doğan'ın yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin de yaralandığı kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Ö.K., gözaltına alındı. Sürücü Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler

8 kişinin can verdiği facia anbean kamerada
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret

İmamoğlu'nun yerine seçilmişti! Son ziyareti dikkat çekti
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı

Evinin altı darphane gibi: 40 günde 216 bin lira kazandı