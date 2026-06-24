1 kişinin öldüğü kazada belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı

ANKARA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazada belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ö.K. tutuklandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ö.K. idaresindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan belediye otobüsü, Bulvar üzerindeki 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan'a çarptı. Doğan'ın yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin de yaralandığı kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Ö.K., gözaltına alındı. Sürücü Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı