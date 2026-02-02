Haberler

Ankara'da Barajlardaki Doluluk Oranı Arttı

Ankara'da ocak ayında etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı arttı. 20 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 12,62'den yüzde 13,26'ya yükselirken, aktif kullanılabilir su oranı da yüzde 1,40'tan yüzde 3,26'ya çıktı.

ANKARA'da ocak ayında etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı arttı. 20 Ocak'ta yüzde 12,62 olan toplam doluluk oranı yüzde 13,26'ya, yüzde 1,40 seviyesinde olan kullanılabilir aktif su oranı yüzde 3,26'ya çıktı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı'nın (ASKİ) açıkladığı verilere göre; barajlara gelen su miktarları son yağışlarla birlikte arttı. 2025 Aralık'ta barajlara kaynaklarından gelen su miktarı 9 milyon 403 bin 288 metreküp olurken, 2026 Ocak ayında 55 milyon 762 bin 949 metreküpe çıktı. Barajlardaki doluluk oranları Akyar Barajı'nda yüzde 7,69, Çamlıdere Barajı'nda yüzde 13,80, Çubuk 2 Barajı'nda yüzde 6,25, Eğrekkaya Barajı'nda yüzde 21,21, Kargalı Barajı'nda yüzde 15,31, Kavşakkaya Barajı'nda yüzde 6,53, Kesikköprü Barajı'nda yüzde 100, Kurtboğazı Barajı'nda yüzde 9,84, Peçenek Barajı'nda yüzde 16,63 ve Türkşerefli Barajı'nda yüzde 5,92 olarak gerçekleşti.

20 Ocak itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,62 olarak ölçülürken, kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1,40 seviyesindeydi. 1 Şubat'ta ise barajların toplam doluluk oranı yüzde 13,26, aktif kullanılabilir su oranı ise 42 milyon 504 bin metreküp ile yüzde 3,26 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
