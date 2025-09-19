Haberler

Ankara'da Avrupa Miras Günleri Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Miras Günleri etkinliği, Büyükelçi Isabelle Dumont'un konuşması ve sanat performansları ile başladı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi (Institut Français), Ankara'da Avrupa Miras Günleri'nin açılış etkinliğini düzenledi.

Büyükelçilikte yapılan etkinlik, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Fransız sanatçılar Ella ve Pitr'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişinin sanat performansıyla başladı.

Dumont, etkinlikte yaptığı konuşmada, sonbaharı Avrupa Miras Günleri ile karşılamanın gelenekselleştiğini dile getirerek, bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğin önem kazandığını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Avrupa Miras Günleri'nin Ankara'daki kültürel yaşamın bir parçası haline geldiğini belirten Dumont, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Türkiye Fransız Kültür Merkezi Müdürü Gilles Rouland da gerçekleştirdikleri sanat performansına ve sanatçılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
