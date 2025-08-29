Ankara'da Ateşli Piknik Yasağı 30 Eylül'e Kadar Uzatıldı

Ankara Valiliği, orman alanlarında yüksek yangın riski nedeniyle ateşli piknik ve mangal yasağını 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

ANKARA Valiliği, kent genelinde ateşli piknik yapma yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.

