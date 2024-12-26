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Ankara'da Atatürk'ün Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlamaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Ankara'da Atatürk'ün Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlamaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Etkinlikler, 27 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollarla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler ile ilgili olarak 27 Aralık 2024 günü saat 10.15'ten itibaren; Kara Harp Okulu Komutanlığından hareketle 'Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Giriş Kapısı güzergahını takiben Anıtkabir'de sona erecek 'Atatürk Garnizon Koşusu'nda başlangıç ve yarış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, 27 Aralık 2024 günü saat 11.45'ten itibaren; - Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak tören için, Dikmen Caddesi'nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, 27 Aralık 2024 günü saat 15.15'ten itibaren; - Ankara Tren Garı Binası önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmenler Kortej Yürüyüşü için başlangıç/yarış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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