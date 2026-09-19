Ankara'da Aşkabat Caddesi'nde yollar yarın Otomobilsiz Kent Günü için kapatılacak

Ankara'da Aşkabat Caddesi'nde yollar yarın Otomobilsiz Kent Günü için kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'da yarın Aşkabat Caddesi'nde düzenlenecek Otomobilsiz Kent Günü nedeniyle saat 06.00'da bazı yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak. Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz ile Oğuzhan Asiltürk caddeleri arasındaki bölümü ve buraya açılan yollar kapalı olacak.
Ankara'da bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Aşkabat Caddesi'nde düzenlenecek "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği nedeniyle saat 06.00'da Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Kaynak: AA