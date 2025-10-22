Haberler

Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 kişi tutuklandı

Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda iki kişi, kasiyeri darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan şahıslar tutuklandı.

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunun çalışanını darbeden 2 şüpheli tutuklandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA KASİYERİ DARBETTİLER

Olay, Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi, Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.Ö. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B., kasiyer M.C.Ö.'yü darbetti. Diğer müşteri ve çalışanların araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası kasiyer M.C.Ö., şüphelilerden şikayetçi oldu.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler M.C.E. ve H.B., Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin, istasyona geldikten bir süre sonra kasiyer M.C.E.'yi darbettikleri görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
