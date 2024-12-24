Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir'den kaçak üretilen 8 bin litre alkollü içkiyi ele geçirirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Nevşehir'de kaçak üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel