Ankara'da 8 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

ANKARA'da 8 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Söğütözü Caddesi'nde meydana geldi. 8 araç zincirleme kazaya karışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonucu normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.