Ankara'da 8 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Ankara'nın Söğütözü Caddesi'nde meydana gelen 8 araçlık zincirleme kazada bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, trafik de kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
ANKARA'da 8 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Söğütözü Caddesi'nde meydana geldi. 8 araç zincirleme kazaya karışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonucu normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.