Ankara'da 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 'Rize Tanıtım Günleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Ankara Kent Konseyi (AKK) ev sahipliğinde Rize Dernekleri Federasyonu tarafından 7-10 Mayıs tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesinde düzenlenecek "Rize Tanıtım Günleri"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Başkentte gerçekleştirilecek etkinlikte, Rize'nin kültürel zenginlikleri, yöresel lezzetleri ve geleneksel değerleri Ankaralılarla buluşturulacak.

Dört gün sürecek etkinlik kapsamında konserler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra yöresel ürün stantları yer alacak.

AKK'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Rize Dernekleri Federasyonu'nun yöresindeki bütün güzelliklerinin oradaki deneyimle beraber Başkente taşımasını ve farkındalığı arttırma arzusunu değerli bulduklarını söyledi.

Ankara'yı farklı kültürlerle kültür sanat kenti haline getirme konusunda emek verdiklerini belirten Yılmaz, "Benzer etkinlikler olursa eğer Ankara'yı yüceltmek ortak değer olur ve Ankara üzerinden kent değerlerini dünyaya duyurmak şeklinde bir irade konulursa bütün hemşehri dernekleriyle benzer çalışmalar yapmayı çok arzu ediyoruz." dedi.

Rize Dernekleri Federasyonu Muammer Bostan ise "7-10 Mayıs'ta Rize'yi buraya taşımak istiyoruz. Sadece peynir, zeytin satan değil. O alanda göreceğiniz esnafın hepsi Rize'nin en tanınmış markalarının sahipleri. Rize esnafı dışında hiçbir esnaf görmeyeceksiniz orada. Gastronomi bölümü Rize'nin en tanınmış, restoranların, lokantaların sahipleri olacaklar." diye konuştu.