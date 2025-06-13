Ankara'da 607 Aranan Kişi Yakalandı

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Ankara Valiliği, polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda aralarında hükümlülerin de bulunduğu 607 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar 6-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği, polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda aralarında hükümlülerin de bulunduğu aranan 607 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6-12 Haziran tarihleri arasında kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 214 ve ifadeye yönelik aranan 350 kişi olmak üzere toplam 607 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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