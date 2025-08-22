Ankara'da 547 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan toplam 547 kişinin, polis ve jandarma ekiplerince yakalandığını açıkladı. Araştırmalarda, uzun süreli hapis cezası bulunan birçok kişi de yakalandı.

Ankara Valiliği, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 547 kişinin, polis ve jandarma ekiplerince yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ağustos'ta polis ve jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 8, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 13, 5-10 yıl hapis cezası olan 23, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 238 ve ifadeye yönelik aranan 265 olmak üzere 547 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

