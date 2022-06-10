Ankara'da 50 Çubuk agat taşı ele geçirildi - Haberler

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Ankara'da 50 Çubuk agat taşı ele geçirildi

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'da 50 Çubuk agat taşı ele geçirildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, izinsiz toplanması yasaklanan 50 Çubuk agat taşı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, izinsiz toplanması yasaklanan 50 Çubuk agat taşı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Yukarı Emirler Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Kartalkaya mevkisinde kazı yapan O.Y., H.K. ve H.Y'yi yakaladı.

Yapılan aramada, değişik ebatlarda 50 Çubuk agat taşı ve taş çıkarmak için kullanılan balyoz, çekiç ve murç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Kartalkaya Jandarma Ankara Güncel Haberler

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