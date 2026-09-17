Ankara'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Ankara'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Mamak ilçesinde 12 Eylül'de 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde 12 Eylül'de 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akşemsettin Mahallesi'nde Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak'ın kesişiminde, 37 AEU 275 plakalı beton mikseri ile 06 DDZ 448 plakalı otomobil çarpışmıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, beton mikserinin otomobile çarparak aracı kaldırıma sürüklediği görülüyor.
Kaynak: AA