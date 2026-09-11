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Ankara'da 4 ayrı kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı

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Ankara'da 4 ayrı kurşunlama ve silahlı tehdit olayının zanlısı gözaltına alındı.

Ankara'da 4 ayrı kurşunlama ve silahlı tehdit olayının zanlısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı ilçelerdeki 4 ayrı kurşunlama ve silahlı tehdit olayı incelendi.

Olayları gerçekleştirdiği belirlenen Ç.C.İ, Özel Harekat destekli operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Aynı adreste bulunan O.V'nin ise farklı suçlardan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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