Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem: Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ankara'nın Kalecik ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Çandır ve Dağdemir mahallelerinde bazı kamu binaları ile evler hasar gördü. Kalecik Kaymakamı Melih Aydoğan ile Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, hasar alan yapıları inceledi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saat 08.24'te meydana gelen deprem sırasında ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar panik halinde toplanma alanlarına gitti. Deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Hacıköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketinde kaydedilen görüntüde, raflarda yer alan ürünlerin sarsıntı ile yere döküldüğü görüldü. Bir başka görüntüde de akaryakıt istasyonunun yazıhanesine çay içen 3 kişinin depremle birlikte panikleyerek kendilerini dışarı attığı anlar yer aldı.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Burak Çetin, vatandaşların dışarda toplandığını belirterek, "Allah'tan büyük bir deprem değildi, zarar olmadı. Raflar devrildi, başka bir şey olmadı. Kısa sürdü; uzun sürseydi şu an bu konuşmayı yapamazdık. Arkadaşlarla beraber, 'Allah' diyerek dışarı çıktık. Bütün köy halkı da dışarı çıktı. Kendi köyümde de gördüm bunu, herkes dışarıdaydı" dedi.

Hacıköy Mahallesinde yaşayan Hacer Tekin, şiddetli bir ses duyduğunu söyledi. Tekin, "Yemek koyuyordum o sırada. Çok sallanmadı ama güm güm vurdu, dolaplar bile gümbürdedi. Dolabın içindeki eşyalar oynadı, kaplar sallandı. Hayvanlar da hissetmiş bir araya toplanmışlar. Buzağılar, inekler, onlar bile hissetti. Tavuklar kuşlar hep kaçışmışlar" ifadelerini kullandı.

Yüksel Topçu ise "Elimi yüzümü yıkıyordum. Birkaç saniye sürdü, fakat bayağı salladı. İnsan yine de panik oluyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,