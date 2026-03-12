Haberler

Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
ANKARA'nın Haymana ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 17.49'da merkez üssü Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe genelinde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
