Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
ANKARA'nın Haymana ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 17.49'da merkez üssü Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe genelinde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı