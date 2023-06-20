Ankara'da 300 çocuk için sünnet düğünü düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesince sünnet ettirilen 300 çocuk için eğlence programı düzenlendi. Güvençli İbrahim Çavuş Mahallesi Kültür Evi'nde düzenlenen programda, kayıtların alınmasının ardından kendilerine verilen randevu saatinde gelen çocuklar, uzman doktorlarca sünnet edildi. Tüm çocuklara sünnet düğünü kıyafeti hediye edilirken, programa gelen ailelerin ulaşımı da belediye tarafından sağlandı. Programda çocuklar ve ailelerine çeşitli ikramlar sunuldu. Sünnet ettirilen çocuklar, programda şarkılar eşliğinde palyaçolarla keyifli dakikalar geçirdi, doyasına eğlendi. Ayrıca Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da çocukları yalnız bırakmadı, onları ziyaret ederek aileleriyle sohbet etti.