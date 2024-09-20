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Ankara'da 3 Yeni Modern İtfaiye İstasyonu Açılıyor

Ankara'da 3 Yeni Modern İtfaiye İstasyonu Açılıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan, Yenimahalle ve Çamlıdere ilçelerinde 3 modern itfaiye istasyonunun açılacağını duyurdu. Böylece kent genelindeki modern itfaiye istasyonu sayısı 51'e çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sincan, Yenimahalle ve Çamlıdere ilçelerinde 3 modern itfaiye istasyonunun açılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, başkentte daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla itfaiye teşkilatının güçlendirilmesine davam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda araç filosunun ve personel sayısının artırıldığı ayrıca itfaiye istasyonlarının da yenilenmesine devam edildiği aktarılan açıklamada, kent genelinde 48 olan modern itfaiye istasyonunun Sincan, Yenimahalle ve Çamlıdere ilçelerinde inşası devam eden 3 modern itfaiye istasyonun ardından 51'e çıkarılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Ankara İtfaiyesi'nin ayrıca Pursaklar, Kalecik, Bala, Güdül, Mamak Natoyolu, Etimesgut Eryaman, Altındağ Karapürçek ve Nallıhan Çayırhan'da belirlenen noktalara 8 modern itfaiye istasyonunun kurulması için çalışma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

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