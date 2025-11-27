Haberler

Ankara'da 3 Gün Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek bir program nedeniyle bazı yollar 3 gün boyunca araç trafiğine kapatılacak. Emniyet Müdürlüğü, trafikteki değişiklikleri duyurdu.

Ankara Spor Salonu'nda 28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek bir program dolayısıyla ihtiyaç halinde başkentte bazı yollar 3 gün araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28, 29 ve 30 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek program nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bugün saat 21.00'den itibaren program sona erene kadar bazı yollarda taşıt trafiğine izin verilmeyecek.

Araç trafiğine kapatılacak yollar şunlar:

"Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç)."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.