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Ankara'da 3 Araçta 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Ankara'da durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da durdurulan 3 araçta 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen 'Narkogüç' operasyonu kapsamında yapılan çalışmada Adana'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Plakaları tespit edilen 3 araç, Gölbaşı ilçesi mevkisinde durduruldu. Adana'dan yola çıkan araçlarda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ankara Adana Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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