Başkentliler yeni yılı şehrin işlek noktalarında karşıladı

Güncelleme:
Ankaralılar, 2026'yı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve diğer işlek cadde ve meydanlarda büyük bir coşkuyla karşıladı. Huzur içinde yeni yıla merhaba diyen vatandaşlar, güvenlik güçlerinin aldığı geniş önlemlerle rahatça eğlendi.

Ankaralılar 2026'yı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere kentin işlek cadde ve meydanlarında coşkuyla karşıladı.

Akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Bahçelievler gibi yoğun noktalarda toplanan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni yılı karşıladı.

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılaması amacıyla emniyet güçleri kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik noktalarında yapılan üst aramalarının ardından vatandaşların meydanlara girişlerine izin verildi.

Kalabalık bölgelerde devriye görevi yürüten atlı polisler yoğun ilgi gördü. Vatandaşların bir bölümü polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
