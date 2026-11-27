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Türk Dünyası Arabulucular Birliğince, Ankara Hakimevi'nde "2. Uluslararası Arabuluculuk Şurası" düzenlendi.

Türk dünyasından akademisyen, bürokrat ve öğrencilerin katıldığı program, Türk Dünyası Arabulucular Birliği tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Şuranın açılış konuşmasını yapan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarının çözümü bakımından son yıllarda alternatif yöntem arayışlarının hız kazandığını ve arabuluculuğun hukuk uygulamalarında özel bir yer edindiğini söyledi.

Yiğit, uyuşmazlık çözüm yolları arasında özel bir yere sahip olan arabuluculuk kurumunun ele alınacağı şurada katılımcılarla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin fikri ve içtimai kökenlerinin oldukça eski dönemlere dayandığını ifade eden Yiğit, antik dönemden Orta Çağ'a uzanan tarihsel süreçte farklı toplumlarda, özellikle ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde hakemlik ve uzlaştırma gibi yöntemlerin geliştirildiğini ve yaygınlaştığını anlattı.

Zeki Yiğit, toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin hukuki uyuşmazlıkların sayısını ve karmaşıklığını artırdığını, bunun da yargılama süreçlerinin uzamasına neden olduğunu belirtti.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine duyulan ihtiyacın gerekçelerine değinen Yiğit, "İlk olarak yargılamadaki yüksek maliyetlerin ve katı usul kurallarının oluşturduğu engelleri aşarak adalete erişimi kolaylaştırma arayışı, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuşturulması amacı yer almaktadır. İkinci olarak mahkemelerin iş yükünün dengelenmesi ve yargısal kaynakların etkin kullanılması ihtiyacı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit, alternatif çözüm yöntemlerinin özel hukuk alanıyla sınırlı olmadığını, idari uyuşmazlıkların çözümünde de giderek önem kazandığını ifade etti.

İdari uyuşmazlıklarda kamu yararı ve hukuka bağlılık ilkeleri gözetilerek kendine özgü bir alternatif çözüm modelinin geliştirilip geliştirilemeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yiğit, bu süreçlerin yargıya erişimi geciktirmemesi ve bireylerin hak kaybına yol açmaması gerektiğini vurguladı.

"Taraf vekilliği eğitimine önümüzdeki günlerde büyük oranda ağırlık verilecek"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da arabuluculuk sisteminin hukuk dünyasına getirdiği yeniliklere değinerek, sistemin yargının iş yükünü azaltmasının yanı sıra uyuşmazlıkların daha az masrafla ve daha hızlı çözülmesine katkı sağladığını bildirdi.

Sağkan, arabuluculuk alanının hukukçulara özgülenmesinin ve arabulucuların büyük oranda avukatlardan seçilmesinin sistemin etkin şekilde ilerlemesindeki rolünün göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

Ceza uzlaştırmacılarının da yalnızca hukuk fakültesi mezunları arasından belirlenmesine yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Erinç Sağkan, "Bundan sonraki adımın, uyuşmazlıkların etkin ve hızlı çözümünün taraf vekilleri tarafından da benimsenmesini sağlayacak eğitimlerle arabuluculuk alanını güçlendirmek olduğunun farkındayız. Bu anlamda Türkiye Barolar Birliği olarak özellikle taraf vekilliği eğitimine önümüzdeki günlerde büyük oranda ağırlık verileceğini sizlerle paylaşmak isterim." diye konuştu.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Erikel de ortak hedeflerinin ülkelerin hukuk düzenlerine saygı duyan ve arabuluculukta ulaşılan uzlaşılara sınırların ötesinde güven kazandıran bir Türk dünyası işbirliği zemini oluşturmak olduğunu söyledi.

Erikel, bu birlikteliğin ülkeler arasındaki güveni ve ortak hukuk anlayışını güçlendirerek gelecek kuşaklara aktarılacağını ve kalıcı bir uzlaşı kültürü oluşturacağını ifade etti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da katıldığı şurada, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, Kırgızistan Adalet Bakan Yardımcısı Aibek Samudinoviç Airdarov ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sivil Toplum İşleri Genel Müdürü Gülbara Sultanova birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA