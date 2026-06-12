Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 170 bin hap ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen operasyonda 170 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Haziran'da yürütülen çalışmalar sonucu 170 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.