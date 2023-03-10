Ankara'da 15 gündeki asayiş uygulamalarında yakalanan 397 kişi tutuklandı Güncel Haberler Başkentte 15 gündeki asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 548 şüpheliden 397'si tutuklandı. Başkentte 15 gündeki asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 548 şüpheliden 397'si tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 16 Şubat- 2 Mart'ta asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 505 bin 618 genel bilgi tarama (GBT) sorgulaması sonucu 2 bin 548 kişi yakalandı. Şüphelilerden 397'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Asayiş uygulamalarında 238 bin 488 araç kontrol edilirken, çalıntı 21 araç bulundu. Uygulamalarda 40 motosiklet ve 24 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan,1880 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 6 bin 784 paket kaçak sigara, 78 ruhsatsız tabanca, 917 fişek, 35 kurusıkı tabanca, 25 belgesiz av tüfeği, 51 kesici ve delici alet ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Ankara Emniyet Müdürlüğü Altındağ Güncel Haberler

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