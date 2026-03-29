Başkentte, 4. Geleneksel Tıp Bayramı koşusu yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğiyle düzenlenen 4. Geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı Koşusu yapıldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda 4. Geleneksel Tıp Bayramı Koşusu organizasyonu düzenlendi.

5 bin metrelik parkurda düzenlenen koşu, sağlık çalışanları ve sporseverleri bir araya getirdi. Etkinlik öncesinde katılımcılar ısınma hareketleri yaparak koşuya hazırlanırken, organizasyonun ilk startı özel sporcular için verildi.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, spora ve sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Yağışlı ve soğuk havaya rağmen koşuya 400'ün üzerinde sporcunun katıldığını belirten Yorgancılar, "Gün içinde çeşitli etkinliklerle Tıp Bayramı'nı kutlamış olacağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza güzel ve iyi yaşamlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız farkındalık yaratmak"

Türkiye Acil Tıp Derneği Koşu Koordinatörü Kadir Yenal de "Amacımız farkındalık yaratmak. Herkesi bu yağmurlu havada dahi buraya çekerek onları sağlık için koşmaya davet etmek. Katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Koşu boyunca sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekilirken, sağlık çalışanlarının birlik ve dayanışma ruhu da bir kez daha ön plana çıktı. Yarışın ardından tüm katılımcılara günün anısına madalya takdim edildi.